ADANA Babasından boşanan annesini tabancayla yaraladı
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Babasından boşanan annesini tabancayla yaraladıAdana'da babasından boşandığı için annesini tabancayla yaralayan ve farklı suçlardan hakkında 3 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Ömer B. (20) yakalandı.
Haber Yayın Tarihi: 18.08.2019 12:29 Kaynak: DHA
Babasından boşanan annesini tabancayla yaraladı Adana
'da babasından boşandığı için annesini tabancayla yaralayan ve farklı suçlardan hakkında 3 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Ömer B. (20) yakalandı.
Olay, 25 Temmuz'da Seyhan
ilçesi Cemalpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. İddaya göre, Ömer B., babasından boşanan annesi Arzu K.'yi (38) tabancayla yaralayıp kaçtı. Olayın ardından polis, şüpheliyi Çukurova
ilçesi 100. Yıl Mahallesi'nde bir eve düzenlenen operasyonla yakaladı. Emniyete götürülen Ömer B.'nin olaydan sonra 2 eve pompalı tüfekle ateş ettiği ve 'yaralama, mala zarar verme' suçlarından hakkında kesinleşmiş 3 yıl 3 ay hapis cezasıyla arandığı saptandı.
Ömer B., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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