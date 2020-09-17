ADANA Bacada 4 gün mahsur kalan kediyi itfaiye kurtardı - Son Dakika

Bacada 4 gün mahsur kalan kediyi itfaiye kurtardı

ADANA'da bir evin soba bacasında 4 gündür mahsur kalan yavru kedi, itfaiyenin iki saatlik çalışması ile kurtarıldı.

Adana Büyükşehir Belediyesi'nde görevli itfaiye ekipleri, Seyhan ilçesi Toros Mahallesi'nde bir evin soba bacasından 4 gündür kedi sesleri geldiği ihbarını aldı. Adrese ulaşan ekipler, damdaki soba bacasından aşağıya düştüğü belirlenen kediyi kurtarmak için banyodaki baca deliğini kırarak genişletti. Yaklaşık 2 saat süren çalışmanın ardından itfaiye erleri yavru kediye ulaşarak ev sahibine teslim etti. Yavru kedinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, itfaiye erleri kurtardıkları kediyi sütle besledi.