Adana Bahçeli'nin Miting Yaptığı Meydanın Yakınındaki Şüpheli Poşetten Çöp Çıktı
1 saat önce
Bahçeli'nin miting yaptığı meydanın yakınındaki şüpheli poşetten çöp çıktıADANA'da, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin miting yaptığı meydanın yakınlarındaki şüpheli poşet endişei yarattı.
Bahçeli'nin miting yaptığı meydanın yakınındaki şüpheli poşetten çöp çıktı
ADANA'da, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin miting yaptığı meydanın yakınlarındaki şüpheli poşet endişei yarattı. Bomba imha uzmanları tarafından fünyeyle patlatılan poşetten çöp çıktı.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin miting yaptığı Seyhan ilçesindeki Uğur Mumcu Meydanı'na 150 metre uzaklıktaki Mithat Saraçoğlu Caddesi'nde kaldırımın üzerinde şüpheli poşet gören çevredekiler polise ihbarda bulundu. Mitingin bittiği saatlerde meydana gelen olayda, mitingin dağılım yapıldığı alanda polis geniş çaplı güvenlik önlemi aldı. Olay yerine bomba imha ekiplerinin yanı sıra sağlık ekipleri ve özel harekat polisleri de sevk edildi. Cadde tamamen yaya ve araç trafiğine kapatıldı. Bomba imha ekipleri tarafından fünyeyle patlatılan poşetten çöp çıktığı belirtildi.
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Haber Yayın Tarihi : 27.03.2019 08:28 Kaynak: DHA
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