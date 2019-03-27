Adana Bahçeli'nin Miting Yaptığı Meydanın Yakınındaki Şüpheli Poşetten Çöp Çıktı

Bahçeli'nin miting yaptığı meydanın yakınındaki şüpheli poşetten çöp çıktıADANA'da, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin miting yaptığı meydanın yakınlarındaki şüpheli poşet endişei yarattı.

Bahçeli'nin miting yaptığı meydanın yakınındaki şüpheli poşetten çöp çıktı



ADANA'da, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin miting yaptığı meydanın yakınlarındaki şüpheli poşet endişei yarattı. Bomba imha uzmanları tarafından fünyeyle patlatılan poşetten çöp çıktı.



MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin miting yaptığı Seyhan ilçesindeki Uğur Mumcu Meydanı'na 150 metre uzaklıktaki Mithat Saraçoğlu Caddesi'nde kaldırımın üzerinde şüpheli poşet gören çevredekiler polise ihbarda bulundu. Mitingin bittiği saatlerde meydana gelen olayda, mitingin dağılım yapıldığı alanda polis geniş çaplı güvenlik önlemi aldı. Olay yerine bomba imha ekiplerinin yanı sıra sağlık ekipleri ve özel harekat polisleri de sevk edildi. Cadde tamamen yaya ve araç trafiğine kapatıldı. Bomba imha ekipleri tarafından fünyeyle patlatılan poşetten çöp çıktığı belirtildi.

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: DHA

Saadet Partisi, Süleyman Soylu İçin YSK'ya Başvurdu!

Son Dakika! İngiltere Başbakanı Theresa May'den Brexit Şartlı İstifa Mesajı

Polislerle Ortak Plan Yapan Genç Adam, Gözaltına Alındığı Sırada Sevgilisine Evlilik Teklifinde Bulundu

Üniversite Kampüsünde Yarış Yapan İki Araç Dehşet Saçtı! 1 Öldü, 3 Yaralı