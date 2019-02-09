Adana Bahçeli'ye Çanakkale Savaşı'nda Kullanılan Tüfek Hediye Edildi

Bahçeli'ye Çanakkale Savaşı'nda kullanılan tüfek hediye edildiMHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, MHP'nin 50'nci kuruluş yıl dönümü kapsamında partinin 8-9 Şubat 1969'da kurulduğu kongrenin gerçekleştirildiği Adnan Menderes Spor Salonu'nda açılan fotoğraf ve doküman sergisini gezdi.

Bahçeli'ye Çanakkale Savaşı'nda kullanılan tüfek hediye edildi



MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, MHP'nin 50'nci kuruluş yıl dönümü kapsamında partinin 8-9 Şubat 1969'da kurulduğu kongrenin gerçekleştirildiği Adnan Menderes Spor Salonu'nda açılan fotoğraf ve doküman sergisini gezdi. Bahçeli'ye sergide Çanakkele Savaşı'nda kullanılan tüfek hediye edildi.



MHP'nin 50'nci kuruluş yıl dönümü kutlamalarına katılmak için dün akşam Adana'ya gelen Genel Başkan Devlet Bahçeli, partinin kuruluş kongresinin yapıldığı Adnan Menderes Spor Salonu'na geçti. Burada açılan '1969'dan Günümüze MHP' konulu fotoğraf ve doküman sergisini gezen Bahçeli'ye partililer büyük ilgi gösterdi. MHP genel başkan yardımcıları ve milletvekillerinin de eşlik ettiği Bahçeli'ye Çanakkale'de tamamı Adanalılardan oluşan 47 ve 48'inci alayların savaştığı Adana Bayırı olarak da bilinen mevkiden getirilen tüfek hediye edildi. Bahçeli, daha sonra TÜYAP Fuar Alanı'nda düzenlenen 50'nci kuruluş yıl dönüme kutlama törenine katıldı.

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