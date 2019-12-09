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Adana Bahçeşehir Koleji'nden AA'ya ziyaret

6 saat önce

Adana Bahçeşehir Koleji Yerleşke Müdürü Hakan Gediktaş, Anadolu Ajansı (AA) Adana Bölge Müdürlüğünü ziyaret etti.

Adana Bahçeşehir Koleji'nden AA'ya ziyaret, System.String[]

Adana Bahçeşehir Koleji Yerleşke Müdürü Hakan Gediktaş, Anadolu Ajansı (AA) Adana Bölge Müdürlüğünü ziyaret etti.

Gediktaş, öğretmen Yılmaz Özkaya ve iki öğrenciyle AA Adana Bölge Müdürü Mehmet Kemal Firik'e ziyarette bulundu.

Yaptıkları çalışmalarla ilgili bilgi veren Gediktaş, "Yok birbirimizden farkımız" sosyal sorumluluk projesi kapsamında hedef il olarak belirledikleri Hakkari'de eğitime çeşitli destekler verdiklerini belirtti.

Geçen yıl veli-öğrenci-öğretmen ve okul olarak topladıkları 400 montu 12 okulda ihtiyaç sahibi öğrencilere dağıttıklarını ifade eden Gediktaş, bu yılda Hakkari'de yaklaşık 400 öğrenci ile STEM, robotik kodlama çalıştayı yaptıklarını, robotik kodlama atölyesi kurduklarını söyledi.

Hakkari BİLSEM'de kurulan robotik-kodlama atölyesinin tüm masraflarını Adana Bahçeşehir Koleji tarafından karşılandığını kaydeden Gediktaş, atölyenin kurulumunu saglamak için Adana'dan Hakkari'ye giden Bahçeşehirli öğretmenlerinin yaklaşık 400 öğrencinin katılımıyla da ilk STEM-Robotik-Kodlama çalıştayını da gerçekleştirildiğini kaydetti.

Gediktaş, Hakkari'de yine belirlenen bir okula 400 mont göndermeyi, STEM çalıştayı yapmayı ve oradan gelecek 10 kız 20 öğrenciyi Adana'da misafir etmeyi amaçladıklarını belirtti.

Firik de AA'nın çalışmaları hakkında Gediktaş'a bilgi verdi.

Anadolu Ajansı, Hakkari, Adana, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.12.2019 01:56 Kaynak: AA
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