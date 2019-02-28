Adana Bakan Selçuk'a 'Bozkurt Heykel' Hediyesi
10 dakika önce
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Adayı Hüseyin Sözlü'yü ziyaret etti.
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Adayı Hüseyin Sözlü'yü ziyaret etti. Başkan Sözlü, Bakan Selçuk'a 'bozkurt' heykeli hediye etti. İmamoğlu ilçesinde kadınların dokuduğu kilimin de hediye edildiği Bakan Selçuk, Yerli ve milli mi diye sordu. Başkan Sözlü de Tamamen yerli ve milli, kadınlarımızın dokuması diye cevap verdi. Başkan Sözlü'nün sunduğu hediyeleri alan Bakan Selçuk, Başkan sen ne yaptın dedi. Bakan Selçuk ile Sözlü, daha sonra basına kapalı görüşme yaptı.
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Haber Yayın Tarihi : 28.02.2019 01:11 Kaynak: DHA
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