ADANA Bakan Selçuk, Ramazan öğretmenin ailesine başsağlığı diledi - Son Dakika

ADANA Bakan Selçuk, Ramazan öğretmenin ailesine başsağlığı diledi

Bakan Selçuk, Ramazan öğretmenin ailesine başsağlığı dilediMİLLİ Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, geçen hafta Mersin'de dezenfektan üretimi sırasında meydana gelen patlamada hayatını kaybeden öğretmen Ramazan Şahin'in ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

Bakan Selçuk, Ramazan öğretmenin ailesine başsağlığı diledi

Son Dakika: Heybeliada'da çıkan orman yangını ile ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı
Demet Akalın'ı dinlemeye giden Alişan, gelen hesap karşısında şaşkına döndü
Ankaragücü - Galatasaray maçı sonrası iki farklı noktada gerginlik yaşandı

MİLLİ Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, geçen hafta Mersin'de dezenfektan üretimi sırasında meydana gelen patlamada hayatını kaybeden öğretmen Ramazan Şahin'in ailesine taziye ziyaretinde bulundu. Bakan Selçuk, Ramazan öğretmenimiz, 'Bu ülkenin bana ihtiyacı var' diyerek, yoğun bir çalışma içindeydi. Bu elim kazada şehit olan öğretmenimizin ailesinin daima yanındayız dedi.

Toroslar ilçesindeki Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin kimya bölümünde dezenfektan üretimi sırasında 4 Temmuz'da meydana gelen patlamada yaralanan öğretmen Ramazan Şahin, 10 Temmuz'da tedavi gördüğü Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Ramazan Şahin'in cenazesi, Adana'daki Buruk Mezarlığı'nda gözyaşları arasında toprağa verildi. Öğretmen Şahin'in acılı ailesini ziyaret eden Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Şahin'in babası Kahraman ve annesi Tahide Şahin'e başsağlığı diledi.

EĞİTİM CAMİASI DÜNYAYA ÖRNEK OLUYOR

Dünyada büyük bir salgın olduğunu ve Türkiye'nin de bu salgından etkilendiğini hatırlatan Bakan Selçuk, sağlık alanındaki uzmanların olduğu gibi Milli Eğitim Bakanlığı'nın da salgın konusunda dünyaya örnek olacak uygulamalar ve üretimler yaptığını kaydetti. Bu üretimlerin, meslek liselerindeki boyutunun önemine dikkat çeken Bakan Selçuk, Mersin Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ndeki öğretmenlerimiz de bu konuda büyük çaba gösterdiler. Rahmetli öğretmenimiz Ramazan Şahin de bu konuda hafta sonu dinlemeden, 'Bu ülkenin bana ihtiyacı var' diyerek, yoğun bir çalışma içindeydi. Bu elim kazada şehit olan öğretmenimizin ailesinin yanında olmak, taziyede bulunmak için buradayız dedi.

MEKANI CENNET OLSUN

Zor günlerde devlet olarak tüm öğretmenlerin yanında olduklarını dile getiren Bakan Selçuk, Bununla ilgili her türlü tedbiri alıyoruz. Valimizle istişarelerde bulunduk. İncelemelerimiz devam edecek. Netice itibarıyla eğitim camiamız adına, ailemize başsağlığı diliyorum. Ramazan öğretmenimize Allah'tan rahmet diliyorum. Mekanı cennet olsun diye konuştu.

Ramazan Şahin, Ziya Selçuk, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.07.2020 15:48 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel ADANA Bakan Selçuk, Ramazan öğretmenin ailesine başsağlığı diledi - Son Dakika
YORUMLAR

Son Dakika

21:12 Son Dakika: Heybeliada'da çıkan orman yangını ile ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı 21:01 Demet Akalın'ı dinlemeye giden Alişan, gelen hesap karşısında şaşkına döndü 20:54 Ankaragücü - Galatasaray maçı sonrası iki farklı noktada gerginlik yaşandı 20:44 Sivasspor gole çok yaklaştı! Yıldız oyuncu kaleciyi geçemedi 20:24 Adanaspor Teknik Direktörü Coşkun Demirbakan'dan Eze'ye sert sözler: Ahlaksızca hareket yaptı 20:22 Ömer Faruk Beyaz, Süper Lig tarihinde Fenerbahçe formasıyla ilk 11'de maça çıkan en genç oyuncu oldu 20:05 Bakan Koca, ortalama yoğun bakım hasta sayısının en yüksek olduğu 5 ili paylaştı 19:43 Üst üste 3. sezonda çalıştırdığı takımı Süper Lig'e çıkaran Mehmet Altıparmak, kırılması güç bir rekora imza attı 19:30 Son Dakika: Adanaspor'u 2-1 yenen Hatayspor, Süper Lig'e yükselen ilk takım oldu 19:26 Meteoroloji, 10 il için sağanak yağış uyarısında bulundu 19:13 Bülent Serttaş'a hayranı sahnede 10 bin dolarlık yüzük hediye etti 19:11 Nişanlı çiftin kavgasına aileler dahil olunca kan döküldü: 1 ölü, 5 yaralı 17:33 Eşi ve kayınvalidesini öldürerek kaçan zanlı ile ilgili ilginç detaylar ortaya çıktı 16:55 Koronavirüs vakalarının arttığı Elbistan'da belediye başkanı nikah işlemlerini durdurdu 16:47 Karacabey Belediyespor takım otobüsü şoförü, sokak ortasında 15 kez bıçaklanarak öldürüldü
Son Dakika: Heybeliada'da çıkan orman yangını ile ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı
21:12
Demet Akalın'ı dinlemeye giden Alişan, gelen hesap karşısında şaşkına döndü
21:01
Ankaragücü - Galatasaray maçı sonrası iki farklı noktada gerginlik yaşandı
20:54
Sivasspor gole çok yaklaştı! Yıldız oyuncu kaleciyi geçemedi
20:44
Adanaspor Teknik Direktörü Coşkun Demirbakan'dan Eze'ye sert sözler: Ahlaksızca hareket yaptı
20:24
Ömer Faruk Beyaz, Süper Lig tarihinde Fenerbahçe formasıyla ilk 11'de maça çıkan en genç oyuncu oldu
20:22
Bakan Koca, ortalama yoğun bakım hasta sayısının en yüksek olduğu 5 ili paylaştı
20:05
Üst üste 3. sezonda çalıştırdığı takımı Süper Lig'e çıkaran Mehmet Altıparmak, kırılması güç bir rekora imza attı
19:43
Son Dakika: Adanaspor'u 2-1 yenen Hatayspor, Süper Lig'e yükselen ilk takım oldu
19:30
Meteoroloji, 10 il için sağanak yağış uyarısında bulundu
19:26
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.07.2020 22:17:15. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: ADANA Bakan Selçuk, Ramazan öğretmenin ailesine başsağlığı diledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]