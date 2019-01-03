Son Dakika Haberleri: Adana Balık Ağına Takılan Sakarmeke Kuşu Kurtarıldı

Adana Balık Ağına Takılan Sakarmeke Kuşu Kurtarıldı

1 saat önce

Adana'da, baraj gölünde balık ağına takılan sakarmeke kuşu kurtarıldı.

Adana'da, baraj gölünde balık ağına takılan sakarmeke kuşu kurtarıldı.

Seyhan Baraj Gölü'nde balık ağına bir sakarmeke kuşunun takıldığı ihbarı üzerine Adana Büyükşehir Belediyesi görevliler olay yerine gitti. Suyun içindeki ağı çeken görevliler, kuşu kurtardı. Ağdan kurtarılan kuş, ayaklarına dolanan misineler temizlendikten sonra özgürlüğüne bırakıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.01.2019 06:28 Kaynak: DHA

Seyhan Baraj Gölü, Adana, Güncel
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