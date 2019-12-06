Adana balon balıkları kızıldeniz'e kaçtı

Balon balıkları Kızıldeniz'e kaçtı

ADANA'nın Karataş ilçesinde kış mevsimiyle birlikte deniz sıcaklığının düşmesi üzerine denizde yaygın olan balon balıklarının daha sıcak olan Kızıldeniz yönüne göç ettiği bildirildi. Adanalı balıkçı Hakan Kangal, yaz boyunca balon balıkları yüzünden hem ağlarının zarar gördüğünü hem de avladıkları balıkların parçalandığını belirterek, deniz suyunun soğumasıyla birlikte rahatladıklarını söyledi. Kangal, balon balığından elde edilen toksinle yeni bir ilaç üretimi yapmak isteyen Kanada'nın talep etmesi üzerine ilçedeki tüm balıkçıların seferber olacağını dile getirdi.

Ailesiyle birlikte Karataş ilçesinde balıkçılık yapan Hakan Kangal, yaz mevsiminde balon balıkları yüzünden balıkçılık sektörünün büyük zarar gördüğünü ancak havaların soğumasıyla bu balıklarda azalma olduğunu kaydetti. 2003 yılında Süveyş Kanalı'nın açılmasıyla Kızıldeniz'den Akdeniz'e giriş yapan balon balıklarının deniz suyu soğuduğu zaman tekrar Kızıldeniz'in sıcak sularına doğru göç ettiğini dile getiren Kangal, 'Balon balıkları ağlarımızı parçalıyordu ve faydalanacağımız balıkları da parçalayarak satışımızı engelliyordu ama şu an sıkıntı yokö dedi.

'DEVLETİMİZİN TALEBİ OLURSA TUTARIZ'

Tarım ve Orman Bakan Bekir Pakdemirli'nin Balon balığı için Kanada'da kanser ilacı yapımına dair talebi söz konusu. 5 bin tona kadar bir talep varö sözlerini de değerlendiren Kangal, şunları söyledi

'Devletimizin bu konuda bizden talebi olursa memnuniyetle tutarız. Hem piyasadan balıkları azaltırız hem balıkları yakalamak için elverişli ağlar yaparız. Hem para kazanmış oluruz hem denizleri temizleriz. İlçemizdeki balıkçılar kesinlikle bu işe talip çünkü balık balığı meradaki tüm balıklara zarar veriyor. Meradaki en elverişli balık gümüş balığı. Balon balığı bizim meraya girince değerli balıklar merayı terk ediyor.ö