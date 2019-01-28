Adana Bankadan 100 Bin Lira Çeken Genç Kadını Gasp Etmek İsteyen Şüpheli Suçüstü Yakalandı
1 saat önce
Adana'da bankaya müşteri kılığında giren Şehmuz A.(28), 100 bin lira para çeken Gülhan G.'yi takip etti.
Adana
'da bankaya müşteri kılığında giren Şehmuz A.(28), 100 bin lira para çeken Gülhan G.'yi takip etti. Bankadan çıktıktan 30 metre sonra genç kadının boğazına ekmek bıçağını dayayıp parayı gasp etmek isteyen şüpheliyi yoldan geçen güven timleri suçüstü yakaladı.
Olay, Seyhan
ilçesi Turhan Cemal Beriker
Bulvarı üzerinde meydana geldi. Sabah
saatlerinde bankaya müşteri kılığında çeken Şehmuz A., şube içerisinde beklemeye başladı. Bu sırada Gülhan G.'nin yüklü miktarda para çektiğini gören şüpheli, genç kadının dışarı çıkması bekledi. Gülhan G.'nin şubeden ayrılmasının ardından takip eden şüpheli, üzerinde bulunan ekmek bıçağını genç kadının boğazına dayadı. Bunun üzerine Gülhan G. çığlık attı. Bu sırada yoldan geçen sivil güven timi polisler, şüpheliyi suçüstü yakaladı. Gözaltına alınan Şehmuz A., sorgulanmak üzere polis merkezine götürüldü. Şoka giren Gülhan G. ise bankaya geri götürülerek sakinleştirildi. Bankadan 100 bin lira çektiği öğrenilen Gülhan G.'nin ise saldırıda yara almadığı öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 28.01.2019 02:25 Kaynak: DHA
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