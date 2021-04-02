Adana Barosu hasar ve sigorta takipçileri hakkında suç duyurusunda bulundu - Son Dakika

Adana Barosu, sigorta aracılık hizmetleri ile hasar takip merkezi gibi isimlerle faaliyet gösterenler hakkında 6 ayrı suç duyurusunda bulundu.

Adana Baro Başkanı Veli Küçük ve baro yetkilileri, sigorta aracılık hizmetleri ile hasar takip merkezi gibi isimlerle faaliyet gösterenlerin vatandaşların hak kayıplarına ve mağduriyetlerine neden oldukları iddiasıyla nöbetçi Cumhuriyet Savcılığına "1136 Sayılı Avukatlık Kanununa Muhalefet suçundan" suç duyurusunda bulundu.

Baro Başkanı Küçük, avukatlık yetkilerini gasp ederek hasar danışmanlık hizmeti veren aracı, komisyoncu, sigorta, müşavirlik, danışmanlık şirketleri gibi adlarla faaliyet gösteren kişi ve kuruluşlara karşı hukuki mücadelelerine devam ettiklerini belirtti.

Küçük, şunları söyledi:

"Bugün Adana'da 4, Balıkesir ve İstanbul'da birer olmak üzere 6 sigorta aracılık hizmetleri ya da hasar takip merkezi gibi çeşitli adlarla faaliyet gösterenler hakkında suç duyurusunda bulunduk. Suç duyurularımız sonrasında açılan davalarda bu tür hizmet ürettiğini iddia edenler yargı kararıyla da cezalandırılmaktadır. Adana Barosu olarak Avukatlık Kanunu'na aykırı şekilde hukuki danışmanlık hizmeti veren internet siteleri ile gerçek ve tüzel kişiler aleyhine yürüttüğü çalışmalara hızla devam etmektedir ve devam da edecektir.

Küçük, trafik kazası mağduru vatandaşların doğrudan bir avukata danışmaları tavsiyesinde bulundu.