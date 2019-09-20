Son Dakika Haberleri: Adana Barosu'na 15 yeni avukat daha katıldı
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Adana Barosu'na 15 yeni avukat daha katıldı

2 saat önce

Adana Barosu'nda, stajlarını başarıyla tamamlayan 15 avukat, ruhsatlarını alarak mesleğe ilk adımı attı.

Adana Barosu'na 15 yeni avukat daha katıldı, System.String[]

Adana Barosu'nda, stajlarını başarıyla tamamlayan 15 avukat, ruhsatlarını alarak mesleğe ilk adımı attı.

Baro Başkanı Veli Küçük, adliyedeki Mahmut Esat Bozkurt salonunda gerçekleştirilen törende yaptığı konuşmada, genç meslektaşlarını kutladı.

Ruhsatlarını alan avukatların başarılı olacağına inandığını ifade eden Küçük, şöyle konuştu:

"Zor ve bir o kadar onurlu bir mesleğe adım atıyorsunuz. Başarıya ulaşmanın yolu dürüstlük, meslek etiği ve kurallarına uymaktan geçmektedir. Avukatlık sadece dosya kapakları aralarında, adliye koridorlarında, yüksek meblağlı davalar almak değildir. Biz avukatlar yaşadığımız dönemin tanıklarıyız ve bu nedenle sorumluluk almamız gerekmektedir. Türkiye'de 130 bini bulan avukatları temsil ettiğinizi asla unutmayın. Bu mesleğin vakarına uygun davranmak hepimizin görevi ve sorumluluğudur"

Konuşmanın ardından Baro Başkan Yardımcısı Sabahattin Gümüş, yeni avukatlara, "avukatlık yeminini" yaptırdı.

Daha sonra ruhsatları verilen 15 yeni avukata cübbelerini, yanlarında görev yaptıkları avukatlar giydirdi.

Mahmut Esat Bozkurt, Veli Küçük, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.09.2019 01:30 Kaynak: AA
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