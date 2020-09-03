Adana Barosu'na 30 avukat daha katıldı - Son Dakika

Adana Barosu'nda stajlarını başarıyla tamamlayan 30 avukat ruhsatlarını alıp mesleğe başlamanın mutluluğunu ve heyecanını yaşadı.
Baro Tesisleri ve Baro Başkanlık Odasında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle farklı günlerde sosyal mesafenin korunarak yapıldığı törenlerde Adana Baro Başkan Yardımcısı Sabahattin Gümüş, yeni avukatlara meslek yemini ettirerek cübbelerini giydirdi.
Gümüş, törende yaptığı konuşmada, genç meslektaşlarına meslek hayatlarında başarılar diledi.
Haber Yayın Tarihi: 03.09.2020 11:59 - Kaynak: AA
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