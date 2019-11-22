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Son Dakika Güncel Adana Barosu'na 7 avukat daha katıldı - Son Dakika

Adana Barosu'na 7 avukat daha katıldı

6 saat önce

Adana'da, staj dönemini başarıyla tamamlayan 7 avukata ruhsatları verildi.

Adana Barosu'na 7 avukat daha katıldı, System.String[]

Adana'da, staj dönemini başarıyla tamamlayan 7 avukata ruhsatları verildi.

Baro Başkanı Veli Küçük, Adana Adliyesi'ndeki törende, genç avukatlardan baronun çalışmalarında ve komisyonlarında aktif bir şekilde görev almalarını beklediğini söyledi.

Avukatlara, tavsiyelerde de bulunan Küçük, "Başarıya ulaşmanın yolu dürüstlük, meslek etiği ve kurallarına uymaktan geçmektedir. Mesleğe yeni adım atan genç meslektaşlarıma başarılı, uzun, bol kazançlı bir meslek hayatı diliyorum." ifadesini kullandı.

Konuşmanın ardından stajyer avukatlar, meslek yeminlerini edip ruhsatlarını aldı.

Avukatlara, çeşitli hediyeler de verildi.

Veli Küçük, Adana, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.11.2019 03:32 Kaynak: AA
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