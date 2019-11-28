Adana Barosu'nda ruhsat töreni

Savunma mesleğinin temsilcisi olmayı hak etmenin zor olduğunu ifade eden Küçük, genç meslektaşlarına bol kazançlı meslek hayatı dileğinde bulundu.

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