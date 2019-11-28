Adana Barosu'nda ruhsat töreni
7 saat önce
Adana Barosu'nda staj dönemlerini başarıyla tamamlayan 12 avukata düzenlenen törenle ruhsatları verildi.
Haber Yayın Tarihi: 28.11.2019 10:02 Kaynak: AA
Adana Barosu'nda staj dönemlerini başarıyla tamamlayan 12 avukata düzenlenen törenle ruhsatları verildi.
Baro Başkanı Veli Küçük, Mahmut Esat Bozkurt Salonunda düzenlenen ruhsat törenlerinde yaptığı konuşmada, mesleğe yeni başlayacak avukatları kutladı.
Savunma mesleğinin temsilcisi olmayı hak etmenin zor olduğunu ifade eden Küçük, genç meslektaşlarına bol kazançlı meslek hayatı dileğinde bulundu.
Konuşmaların ardından avukatlık yemini eden stajyer avukatlara ruhsatları verildi.
Müvekkili ile görüşmeye giden avukat "dolandırıcılık" suçundan tutuklandı 17 yaşındaki Bürge'nin ölümüne neden olan sürücü: Çok pişmanım, keşke ben ölseydim Cem Uzan, Türkiye'ye dönecek mi? Avukatı açıklama yaptı: Yeniden yargılanması için başvurduk Son dakika: Çavuşoğlu'ndan Macron'un küstah sözlerine yanıt: Terör devleti kurmak istiyordu, hayal kırıklığı yaşadı