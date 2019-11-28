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Adana Barosu'nda ruhsat töreni

7 saat önce

Adana Barosu'nda staj dönemlerini başarıyla tamamlayan 12 avukata düzenlenen törenle ruhsatları verildi.

Adana Barosu'nda ruhsat töreni, System.String[]

Adana Barosu'nda staj dönemlerini başarıyla tamamlayan 12 avukata düzenlenen törenle ruhsatları verildi.

Baro Başkanı Veli Küçük, Mahmut Esat Bozkurt Salonunda düzenlenen ruhsat törenlerinde yaptığı konuşmada, mesleğe yeni başlayacak avukatları kutladı.

Savunma mesleğinin temsilcisi olmayı hak etmenin zor olduğunu ifade eden Küçük, genç meslektaşlarına bol kazançlı meslek hayatı dileğinde bulundu.

Konuşmaların ardından avukatlık yemini eden stajyer avukatlara ruhsatları verildi.

Mahmut Esat Bozkurt, Veli Küçük, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 28.11.2019 10:02 Kaynak: AA
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