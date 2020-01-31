Adana Barosu'nda ruhsat töreni - Son Dakika
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Adana Barosu'nda ruhsat töreni

6 saat önce

Adana Barosu'nda stajlarını tamamlayan 7 avukata düzenlenen törenle ruhsatları verildi.

Adana Barosu'nda ruhsat töreni, System.String[]

Adana Barosu'nda stajlarını tamamlayan 7 avukata düzenlenen törenle ruhsatları verildi.

Adana Baro Başkanı Veli Küçük, Adana Adliyesi Mahmut Esat Bozkurt Avukatlar Salonu'nda yapılan ruhsat töreninde yaptığı konuşmada, yeni avukatlara meslek hayatlarında başarılar diledi.

Hukuk fakültesini bitiren avukatların staj yapacak hukuk bürosu bulmakta zorluk yaşadıklarını dile getiren Küçük, meslekleriyle ilgili yeni avukatlara bilgi verdi.

Konuşmaların ardından yeni avukatlar meslek yemini edip ruhsatlarını aldı.

Veli Küçük, Adana, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.01.2020 12:10 Kaynak: AA
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