Adana Barosu'nda ruhsat töreni - Son Dakika

Hukuk fakültesini bitiren avukatların staj yapacak hukuk bürosu bulmakta zorluk yaşadıklarını dile getiren Küçük, meslekleriyle ilgili yeni avukatlara bilgi verdi.

Adana Baro Başkanı Veli Küçük , Adana Adliyesi Mahmut Esat Bozkurt Avukatlar Salonu'nda yapılan ruhsat töreninde yaptığı konuşmada, yeni avukatlara meslek hayatlarında başarılar diledi.

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