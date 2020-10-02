Adana Barosu'nda ruhsat töreni - Son Dakika

Adana Barosu'nda staj dönemlerini başarıyla tamamlayan 11 stajyer avukat, törenle ruhsatlarını alıp göreve başladı.

Baro Tesisleri'nde düzenlenen törende konuşan Adana Baro Başkanı Veli Küçük, genç meslektaşlarının meslek etiği ve kurallarına uygun davranacaklarına inancının tam olduğunu ifade etti.

Konuşmaların ardından "avukatlık yeminini" eden 11 avukat ruhsatlarını aldı, cübbelerini giydi.