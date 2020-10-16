Adana Barosu'nda ruhsat töreni - Son Dakika

Adana Barosu'nda staj eğitimlerini tamamlayan 24 avukat, düzenlenen törenle ruhsatlarını aldı.

Baro Başkanı Veli Küçük, baro tesislerinde düzenlenen törende, salgın ile mücadele edilen bu zor günlerde ruhsatını alan genç meslektaşlarını tebrik ettiğini kaydederek, "Biliyorum ki kendileri meslek hayatı boyunca hakka, hukuka, adalete ve insan haklarına önemli katkılar sunacak, meslek ilke ve kurullarına uyacaklardır." dedi.

Konuşmaların ardından stajyer avukatlar salona sırayla alınarak meslek yemini etti.

Yemin sonrası genç avukatlara cübbelerini, yanlarında staj yaptıkları avukatlar giydirdi.