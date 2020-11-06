Adana Barosu'nda ruhsat töreni - Son Dakika

Adana Barosu'nda staj dönemlerini başarıyla tamamlayan 16 avukat, ruhsatlarını alarak mesleğe başladı.

Törende ilk olarak meslek yemini eden avukatlara Baro Başkanı Veli Küçük tarafından avukatlık ruhsatları verildi. Daha sonra yeni avukatlara staj yaptıkları avukatlar tarafından cübbeleri giydirildi.

Baro Başkanı Veli Küçük, ruhsat töreninde yaptığı konuşmada, genç meslektaşlarına meslek hayatlarında başarılar dileyerek, mesleğin etik kurallarına uymalarını istedi.