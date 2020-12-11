Adana Barosu'nda ruhsat töreni - Son Dakika

Mahmut Esat Bozkurt Avukatlar Salonu'nda yapılan ruhsat töreninde, pandemi nedeniyle sosyal mesafe, maske ve hijyen kurallarına dikkat edildi.

Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "Kısıtlamalar genişleyecek mi?" sorusuna yanıt: Şu an için öyle bir şey yok