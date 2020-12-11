Adana Barosu'nda ruhsat töreni - Son Dakika

Adana Barosu'nda stajlarını başarıyla tamamlayan 4 yeni avukat, düzenlenen programla ruhsatlarını aldı.
Mahmut Esat Bozkurt Avukatlar Salonu'nda yapılan ruhsat töreninde, pandemi nedeniyle sosyal mesafe, maske ve hijyen kurallarına dikkat edildi.
Burada konuşan Adana Baro Başkanı Veli Küçük, yeni meslektaşlarına başarılar dilerken, meslek etik kurallarına uymalarını, haktan, hukuktan, adaletten yana olmalarını istedi.
Daha sonra yeni avukatlar meslek yemini edip ruhsatlarını aldı.
Avukatlara cübbelerini Baro Genel Sekreteri Semih Gökayaz giydirdi.
- Kaynak: AA
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