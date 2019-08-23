Son Dakika Haberleri: Adana Barosu'nda ruhsat töreni heyecanı
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Adana Barosu'nda ruhsat töreni heyecanı

1 saat önce

Adana Barosu'nda, staj dönemlerini başarıyla tamamlayan 22 stajyer avukat, toplu yemin edip ruhsatlarını aldı.

Adana Barosu'nda ruhsat töreni heyecanı, System.String[]

Adana Barosu'nda, staj dönemlerini başarıyla tamamlayan 22 stajyer avukat, toplu yemin edip ruhsatlarını aldı.

Adana Adliyesi Konferans Salonu'ndaki törende konuşan Baro Başkanı Veli Küçük, genç avukatların başarılı birer meslektaşları olacağına inandığını belirtti.

Genç avukatlara bazı nasihatlerde bulunan Küçük, "Hukuksal etkileşim içerisinde olduğunuz kişilerle üst düzey empati çabasıyla hareket ederek, özgüven ile mesleğinizi yürütünüz. Hak ve özgürlük yolunda pusulanız hep adalet olsun." dedi.

Konuşmaların ardından Adana Barosu'na katılan yeni avukatlar topluca yemin ederek, avukatlık ruhsatlarını aldı.

Adana, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.08.2019 12:06 Kaynak: AA
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