Adana Barosu'ndan hayvanlara eziyete suç duyurusu

Adana
Barosu Hayvan Hakları Komisyonu, hayvanlara yapılan eziyetlere karşı 3 ayrı suç duyurusunda bulundu.
Baro Başkanı Veli Küçük
, Hayvan Hakları Komisyonu Başkan Yardımcısı Ali Mert
Karakılçık, komisyon üyeleri Çağla Çınar
Sevimli, Özge Buğa ve Anılcan Gönenç, Adana ve Ankara
'da hayvanlara yapılan kötü muamele ile sosyal medya üzerinden bir kullanıcının "kin ve düşmanlığa sevk eden" paylaşımları nedeniyle Adana Cumhuriyet Savcılığı
Suçüstü Bürosu'na giderek suç duyurusunda bulundu.
Baro Başkanı Küçük, baro olarak Adana ve Türkiye
'nin neresinde olursa olsun yaşanan hak ihlallerine, insani ve vicdani olguların bir kenara bırakılarak hayvanlara yönelen saldırılara da seyirci kalmayarak, sorumlular hakkında yasal işlem yapılması, hak ettikleri cezayı almaları noktasında ellerinden geleni yapmaya devam edeceklerini bildirdi.