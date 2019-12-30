Adana Barosu'ndan meslekte 25 yılını dolduran avukata plaket - Son Dakika

Adana Barosu tarafından meslekte 25 yılını dolduran avukat İsmail Demirdüzen'e plaket verildi.

Baro Başkanı Veli Küçük tarafından, başkanlık odasında düzenlenen törende, avukatlık mesleğinin hak mücadelesi mesleği olduğunu belirtti.

Küçük, "Dünyanın en kutsal işi hakkın sağlanmasıdır. Bunu da savunma mesleği sağlar. Savunma mesleğinde 25 yıl emek harcayan, 25 yıl adalet için mücadele eden değerli meslektaşımız Demirdüzen'i tebrik ediyor, meslek hayatında başarılar diliyorum." dedi.

Demirdüzen de baro ve yönetim kurulu üyelerine teşekkür etti. Demirdüzen, "Böylesine anlamlı bir plaketi almaktan ve avukatlık gibi onurlu bir mesleğe sahip olmaktan ötürü çok mutluyum." diye konuştu.

Törene, AK Parti Milletvekili Şükrü Erdinç, Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Kocaispir, Baro Genel Sekreteri Semih Gökayaz, yönetim kurulu üyesi Nevzat Elçi katıldı.