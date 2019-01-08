Adana Barosu Suç Duyurusunda Bulundu

Adana Barosu Hayvan Hakları Komisyonu tarafından yavru yaban domuzuna işkence ederek katledilmesi ve görüntülerin sosyal medya üzerinden paylaşılmasıyla ilgili bir kişi hakkında suç duyurusunda bulundu.

Adana Barosu Hayvan Hakları Komisyonu tarafından yavru yaban domuzuna işkence ederek katledilmesi ve görüntülerin sosyal medya üzerinden paylaşılmasıyla ilgili bir kişi hakkında suç duyurusunda bulundu.



Baro hayvan hakları komisyonu koordinatörü Furkan Kılıç ile komisyon başkan yardımcısı Funda Adamhasan, Ankara'da yavru bir yaban domuzuna işkence ederek katleden ve bunu da sosyal medya üzerinden paylaşan Ş.Y. hakkındaki suç duyurusu dilekçesini savcılığa verdi.



Kılıç, hayvanlara yapılan insanlık dışı işkence ve eziyetlerin durdurulması için TCK kapsamında koruyucu önlemler alınması ve en önemlisi bu tarz eylemlerin suç olarak değerlendirmesi gerektiğini dile getirdi.



Adamhasan da olayın araştırılarak diğer sahipsiz sokak hayvanlarına da eziyetin ve öldürülmesinin önlenmesi, bu hayvanların can güvenliğinin sağlanması amacıyla şüpheli Ş.Y hakkında gerekli işlemlerin yapılarak cezalandırılması için kamu davası açılmasını istediklerini kaydetti.

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