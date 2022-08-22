ADANA Barosu üyeleri, Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi (AAÜT) ve Ceza Muhakemesi Kanunu (CMK) Ücret Tarifesi'nin yükseltilmesi için adliye önünde eylem yaptı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika › Güncel › Adana Barosu avukatlarından adliye önünde 'ücret tarifesi' eylemi - Son Dakika

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