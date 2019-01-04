Adana Barosuna 14 Yeni Avukat Daha Katıldı
1 saat önce
Adana Barosunda stajını tamamlayan 14 yeni avukat, yemin ederek ruhsatlarını aldı.
Adana
Barosunda stajını tamamlayan 14 yeni avukat, yemin ederek ruhsatlarını aldı.
Adana Baro Başkanı Veli Küçük
, Adana Adliyesi Mahmut Esat Bozkurt
Salonu'nda gerçekleştirilen törende yaptığı konuşmada, stajlarını tamamlayan genç meslektaşlarını kutladı.
Avukatlığa adım atan gençlere başarılı bir meslek hayatı dileyen Küçük, "Adana Baromuz 2 bin 700'ü bulan avukat sayısıyla hukuk devleti kavramına, hak ve özgürlüklere, demokrasiye bağlı kalmasıyla her zaman öncü olmuştur." ifadesini kullandı.
Tören sonunda stajını tamamlayan 14 avukat yemin etti, ruhsatlarını aldı ve cübbelerini giydi.
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Haber Yayın Tarihi : 04.01.2019 10:57 Kaynak: AA
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