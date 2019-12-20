Adana Barosuna 5 yeni avukat daha katıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Adana Barosuna 5 yeni avukat daha katıldı - Son Dakika

Adana Barosuna 5 yeni avukat daha katıldı

6 saat önce

Adana Barosunda stajlarını başarıyla tamamlayan 5 yeni avukat daha ruhsatlarını alarak mesleğe başladı.

Adana Barosuna 5 yeni avukat daha katıldı, System.String[]

Adana Barosunda stajlarını başarıyla tamamlayan 5 yeni avukat daha ruhsatlarını alarak mesleğe başladı.

Baro Başkanı Veli Küçük, Adana Adliyesi Mahmut Esat Bozkurt Salonu'nda yapılan törende, genç meslektaşlarına tavsiyelerde bulundu.

Adana Barosuna kayıtlı avukat sayısının 3 bini geçtiğini ifade eden Küçük, şöyle konuştu:

"Genç meslektaşlarım da ailemizin bir ferdi olacak. Yurttaşın adalete erişiminde başlangıç basamağı olan avukatlık mesleğine adım atıyorsunuz. Avukatlık mesleğine yurttaşımız tarafından sonuç odaklı bakılmaktadır. Bu mesleğin en önemli reklamı ve referansı ise başarıdır. Dürüstlük ve doğruluk ilkesiyle meslek etiği ve meslek kurallarına riayet etmeniz halinde de alın açıklığı ve vicdan huzuruyla bu mesleği ifa edersiniz."

Konuşmanın ardından meslek yemini eden yeni avukatlara ruhsatları verildi.

Mahmut Esat Bozkurt, Veli Küçük, Adana, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.12.2019 11:52 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Kadınlara cinsel tacizde bulunurken kameraya yakalandı
İnsan kaçakçılarının şifresini polis çözdü Torbacılara yapılan şafak baskını, drone sayesinde havadan görüntülendi Uçakta olay çıkaran kadının avukatı cezaevinden hastaneye sevkedildi

Son Dakika Haberleri
18:11 Soylu: "Terör örgütü dinsiz bir örgüttür" - Son Dakika
18:10 Perge'de mevcut 4 kaz var (2) - Son Dakika
18:10 İngiltere Avam Kamarası Brexit yasasını kabul etti - Son Dakika
18:10 Ankara'daki cinayetin zanlısı polis tutuklandı - Son Dakika
18:09 Bursa'da jandarma ekipleri define çetesini çökertti - Son Dakika
18:01 Son Dakika: İngiltere Parlamentosu, Brexit'i onayladı - Son Dakika
17:41 Meteoroloji'den 3 büyükşehire hafta sonu için fırtına ve yağmur uyarısı - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.12.2019 18:13:21. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Adana Barosuna 5 yeni avukat daha katıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]