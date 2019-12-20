Adana Barosuna 5 yeni avukat daha katıldı - Son Dakika

Adana Barosunda stajlarını başarıyla tamamlayan 5 yeni avukat daha ruhsatlarını alarak mesleğe başladı.

Baro Başkanı Veli Küçük, Adana Adliyesi Mahmut Esat Bozkurt Salonu'nda yapılan törende, genç meslektaşlarına tavsiyelerde bulundu.

Adana Barosuna kayıtlı avukat sayısının 3 bini geçtiğini ifade eden Küçük, şöyle konuştu:

"Genç meslektaşlarım da ailemizin bir ferdi olacak. Yurttaşın adalete erişiminde başlangıç basamağı olan avukatlık mesleğine adım atıyorsunuz. Avukatlık mesleğine yurttaşımız tarafından sonuç odaklı bakılmaktadır. Bu mesleğin en önemli reklamı ve referansı ise başarıdır. Dürüstlük ve doğruluk ilkesiyle meslek etiği ve meslek kurallarına riayet etmeniz halinde de alın açıklığı ve vicdan huzuruyla bu mesleği ifa edersiniz."

Konuşmanın ardından meslek yemini eden yeni avukatlara ruhsatları verildi.