Adana Barosuna 9 yeni avukat daha katıldı - Son Dakika

Adana Barosunda stajlarını başarıyla tamamlayan 9 avukat daha ruhsatlarını alarak mesleğe başladı.

Baro Başkanı Veli Küçük, Adana Adliyesi Mahmut Esat Bozkurt Avukatlar Salonu'nda düzenlenen ruhsat töreninde, yeni meslektaşlarını kutladı.

Meslektaşlarına tavsiyelerde bulunan Küçük, "Bugünler emeğinizin karşılığını ruhsat ve cübbeyle taçlandırdığınız özel ve güzel anlardır. Ruhsatın gerçek sahibi ailelerdir. Bu güzel tablo ile baromuz ve hukuk camiamız daha da güçlendi."

AK Parti Adana İl Başkanı Mehmet Ay da Adalet Bakanlığı yetkilileriyle görüştüğünü, yeni adliye binasının 2020'de adli yıl açılışına yetiştirilmeye çalışıldığını belirtti.

Konuşmaların ardından yeni avukatlar yemin edip ruhsatlarını aldı.