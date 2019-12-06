Adana Barosunda avukatlık ruhsat töreni düzenlendi

Adana Barosunda, stajlarını başarıyla tamamlayan 6 yeni avukat daha ruhsatlarını alıp mesleğe başladı.

Baro Başkanı Veli Küçük, Adana Adliyesi Mahmut Esat Bozkurt salonunda düzenlenen ruhsat töreninde, genç meslektaşlarına nasihatlarda bulundu.

Avukatların, her zaman adaletten yana olmaları gerektiğini vurgulayan Küçük, "Hukuksal etkileşim içerisinde olduğunuz kişilerle üst düzey empati çabasıyla hareket ederek öz güvenle mesleğinizi yürütünüz. Hak ve özgürlük yolunda pusulanız hep adalet olsun. Sadece kendinizi değil, 130 bin avukatı temsil ettiğinizi asla unutmayın." dedi.



Konuşmanın ardından 6 yeni avukat yemin edip ruhsatlarını aldı.