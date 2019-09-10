Adana Barosunda ruhsat töreni
1 saat önce
Adana Barosunda stajlarını başarıyla tamamlayan 7 stajyer avukat yemin edip, ruhsatlarını alarak avukatlık mesleğine adımlarını attı.
Haber Yayın Tarihi: 10.09.2019 03:20 Kaynak: AA
Adana Barosunda stajlarını başarıyla tamamlayan 7 stajyer avukat yemin edip, ruhsatlarını alarak avukatlık mesleğine adımlarını attı.
Adana Baro Başkanı Veli Küçük, Adana Adliyesi Mahmut Esat Bozkurt Salonunda yapılan törende, 2016 yılından bugüne kadar bin stajyer avukata ruhsat verildiğini kaydetti.
Türkiye genelinde toplam 130 bin avukatın olduğunu ifade eden Küçük, genç meslektaşlarına tavsiyelerde bulundu.
Konuşmaların ardından stajyer avukatlar yemin ederek ruhsatlarını aldı.
İstiklal'de elektrik mühendisi Halit'i öldürenlere baronun atadığı avukat, dosyayı iade etti Galatasaray'ın yıldızı Seri'den eski kulübü Nice'ye dava Emine Bulut'un kızına atanan kayyumdan 'bağış' açıklaması "Küçükbaş hayvan yüklü" denilen kamyondan 61 kaçak göçmen çıktı