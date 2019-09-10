Son Dakika Haberleri: Adana Barosunda ruhsat töreni
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Adana Barosunda ruhsat töreni

1 saat önce

Adana Barosunda stajlarını başarıyla tamamlayan 7 stajyer avukat yemin edip, ruhsatlarını alarak avukatlık mesleğine adımlarını attı.

Adana Barosunda ruhsat töreni, System.String[]

Adana Barosunda stajlarını başarıyla tamamlayan 7 stajyer avukat yemin edip, ruhsatlarını alarak avukatlık mesleğine adımlarını attı.

Adana Baro Başkanı Veli Küçük, Adana Adliyesi Mahmut Esat Bozkurt Salonunda yapılan törende, 2016 yılından bugüne kadar bin stajyer avukata ruhsat verildiğini kaydetti.

Türkiye genelinde toplam 130 bin avukatın olduğunu ifade eden Küçük, genç meslektaşlarına tavsiyelerde bulundu.

Konuşmaların ardından stajyer avukatlar yemin ederek ruhsatlarını aldı.

Mahmut Esat Bozkurt, Veli Küçük, Adana, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.09.2019 03:20 Kaynak: AA
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