Adana Barosunda ruhsat töreni - Son Dakika

Adana Barosunda staj dönemlerini tamamlayan 10 stajyer avukat törenle ruhsatlarını aldı.

Baro tesislerinde gerçekleşen tören yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle maske, sosyal mesafe kuralları uygulanarak yapıldı.

Stajını tamamlayan 10 avukat meslek yemini ettikten sonra ruhsatlarını aldı.

Adana Baro Başkanı Veli Küçük, yaptığı konuşmada, genç meslektaşlarının meslek etiği ve kurallarına uygun davranmaları halinde başarılı olacaklarına inancının tam olduğunu ifade etti.

Yeni avukatların cübbelerini ise yanlarında staj yaptıkları avukatlar giydirdi.