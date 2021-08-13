Adana Barosunda stajını tamamlayan 7 yeni avukat mesleğe başladı - Son Dakika

Gökyazı, meslektaşlarını tebrik ederek her zaman yanlarında olduklarını belirtti.

Altındağ'ı karıştıran cinayette gerçek ortaya çıktı! Suriyeli gençler, Emirhan'ı "Size çok kötü şeyler yapacağız" diyerek bıçaklamışlar

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