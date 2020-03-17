Adana Barosundan Aydar'a destek - Son Dakika

Adana Baro Başkanı Av. Veli Küçük, Yüksek Seçim Kurulunun Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar hakkındaki incelemesiyle ilgili olarak, "Seçmen iradesi yok sayılmamalı" dedi.



Küçük, yaptığı açıklamada, 31 Mart 2019 Yerel Seçimlerinde Ceyhan Belediye Başkanı seçilen Kadir Aydar hakkında Yüksek Seçim Kurulu tarafından yapılan bir başvuru üzerine inceleme başlatıldığı, hatta görevden alınarak belediyeye "kayyum" tayin edildiği haberleri çıktığını hatırlatarak, "Seçimler ve yerel yönetimlerin belirlenmesi çoğulcu demokrasinin ve seçmen iradesinin yaşama geçtiği en önemli alandır. Birkaç gündür Ceyhan İlçe Belediye Başkanı Kadir Aydar ile ilgili seçimlerin üzerinden 1 yıl gibi uzun bir süre geçtikten sonra, geriye dönük hukuksuz değerlendirme ile seçmen iradesinin yok sayılmaya çalışılması çağdaş ve demokratik ülkelerde kabul edilemez. Çok uzun yıllar önce gerçekleştiği bilinen bir adli vaka üzerinden açılan ceza davasında iki ayrı suç nitelemesi sonrası aynı dosyadan verilen iki ayrı cezanın mahkemesince birleştirilmeksizin kesinleşmesi, bu kararın 31 Mart 2019 tarihinden önce adaylık başvurusunda da var olmasına rağmen adaylığa engel görülmemesi doğru bir değerlendirmedir" ifadelerini kullandı.



Kamuoyunda emsal olarak gösterilen Ceylanpınar Belediye Başkanı hakkında verilen kararın Ceyhan Belediye Başkanı hakkında uygulanması ve emsal olarak değerlendirilmesinin mümkün olmadığını belirten Küçük, "Zira orada tek kalemde süresi 1 yılı aşan bir ceza söz konusudur. Ceyhan Belediye Başkanının 1 yılı aşan seçilmeye engel cezası yoktur, iki ayrı cezanın mahkeme iradesine aykırı şekilde birleştirilip toplanılarak karar verilmesi hukuka aykırı olacaktır. Mahkeme kararında yer alan iki ayrı cezanın her birinin ayrı değerlendirilmesi ve adaylık başvuru sürecinde olduğu gibi bir yıllık süreyi aşan cezanın bulunmaması nedeniyle Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar hakkında başkanlığının düşürülmesi yönündeki müracaatın ve talebin Yüksek Seçim Kurulu tarafından kabule şayan bir yönünün bulunmadığı görülmektedir. Benzeri durumlarla ilgili daha önce verilmiş Danıştay kararları ve Devlet Personel Başkanlığının görüşleri de bu duruma işaret etmektedir" dedi.



Veli Küçük açıklamasında şunları kaydetti:



"Ülkemiz tarihinde bugüne kadar hiç uygulanmayan ve gündeme dahi gelmeyen, seçmenin bir adaya teveccühünü gösterdiği ve seçilmiş, bir yıldır görev yapan belediye başkanına dönük yapılabilecek farklı uygulama, hukuksuz ve adaletsiz olacağı gibi demokrasiye ve yerleşik teamüllere açık aykırılık taşıyacaktır. Yerelde seçmenin tercihine, oyuna ve hür iradesine yüksek yargı organı Yüksek Seçim Kurulu tarafından halel getirilmemeli, seçmen iradesini yok sayma niteliği taşıyacak herhangi bir kararın YSK'nın siyasi iktidar etkisi ve baskısı altında değerlendirme yaptığı algısı oluşturacağı bilinmeli, bu durumun yargıya ve adalete güven duygusunu bir kez daha yerle bir edeceği öngörülmelidir. Konunun takipçisi olup her şart ve durumda hukuku savunmaya devam edeceğiz." - ADANA