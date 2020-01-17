Adana başkan aydar, dolmuşta yolculuk yaptı - Son Dakika

Başkan Aydar, dolmuşta yolculuk yaptı

Adana'da makam aracını evlenen çiftlere tahsis eden Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar, makamına yürüyerek, motosikletiyle ya da dolmuş kullanarak gidiyor.

Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar, önceki gün akşam saatlerinde belediyeden çıkıp evine dönmek için dolmuşa bindi. Yolcular, Başkan Aydar ile bir süre sohbet etti. Vatandaşlar, Başkan Aydar'ı dolmuşta yolculuk ederken görüntüleyip, sosyal medyada paylaştı. Başkan Aydar'ı dolmuşta gören vatandaşlar, şaşkınlıklarını gizleyemedi.