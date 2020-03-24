ADANA Başkan Çetin: Gerekmedikçe evlerinizden çıkmayın - Son Dakika

Başkan Çetin: Gerekmedikçe evlerinizden çıkmayın

ÇUKUROVA Belediyesi, Çin'den yayılıp dünyayı etkisi altına alan koronavirüsle mücadele kapsamında sokakları ve işyerlerini ilaçlı suyla yıkıyor. Başkan Soner Çetin, dezenfekte çalışmalarının aralıksız sürdürüleceğini belirterek, vatandaşlara gerekmedikçe evlerinden çıkmamaları çağrısı yaptı.

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüsle mücadele için Çukurova Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, sokaklarda ve işyerlerinde dezenfekte çalışmaları yapıyor. Ekipler, ilçedeki sokaklar, semt pazarları, çöp konteynırları ve parkları yıkayıp, ilaçladı. Temizlik işleri şantiyesinde tüm temizlik araçları ve semt pazarı servisleri de ilaçlanarak dezenfekte edildi. EVDEN ÇIKMAYALIM

Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, koronavirüsle mücadele konusunda tüm çalışmaları eksiksiz yerine getirmeye çalıştıklarını belirtti. Gerekmedikçe vatandaşların evden çıkmamaları uyarısını yineleyen Başkan Soner Çetin, bu sıkıntılı günlerin dayanışma içinde atlatılacağını söyledi. Virüsten korunmanın temizlikten geçtiğini ifade eden Başkan Soner Çetin, "Bu nedenle ilçemizi son derece temiz tutmaya çalışıyoruz. Tabi insanlarımız da bireysel hijyenlerine dikkat etmeliler ve uzmanların uyarılarına kulak vermeliler" dedi.