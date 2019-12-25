Adana başkan karalar, selden mağdur olan vatandaşların kurtarılması operasyonlarına katıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Adana başkan karalar, selden mağdur olan vatandaşların kurtarılması operasyonlarına katıldı - Son Dakika

Adana başkan karalar, selden mağdur olan vatandaşların kurtarılması operasyonlarına katıldı

6 saat önce

Başkan Karalar, selden mağdur olan vatandaşların kurtarılması operasyonlarına katıldıADANA Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, sel felaketinin vurduğu mahallelerde sabaha kadar kurtarma operasyonlarına katıldı, su tahliye çalışmalarını yönetti.

Başkan Karalar, selden mağdur olan vatandaşların kurtarılması operasyonlarına katıldı

ADANA Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, sel felaketinin vurduğu mahallelerde sabaha kadar kurtarma operasyonlarına katıldı, su tahliye çalışmalarını yönetti.

Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Adana'da iki gündür süren yoğur yağış nedeniyle evlerini, iş yerlerini su basan vatandaşların sorunlarını en aza indirmek için, ASKİ çalışanlarıyla birlikte gece boyunca çalıştı. Yüreğir'de su basan mahallelerde incelemelerde bulunan ve su tahliyesi ile kurtarma operasyonlarına bizzat katılan Başkan Zeydan Karalar, sabaha kadar felaketten etkilenen vatandaşların yanında oldu, sorunlarıyla ilgilendi. Başkan Zeydan Karalar, Tam bir felaket yaşanıyor Adana'da. Metrekareye 253 kilogram yağmur düşüyor. Bu miktar olağanüstü ve bununla baş etmek mümkün değil. PTT Evleri'ndeyiz ve Boş Dere diye tabir ettiğimiz yer yağmur suyuyla doldu ve dere taştı. Hiç böyle bir şey görmedi Adana. Dereler dolup taşıyor ve evlere su basıyor. Ekiplerimizin tamamı teyakkuzda. Elbette bu altyapı sorunu henüz yeni seçilen bizden kaynaklanmıyor ancak ben çözmek için var gücümle çalışıyorum ve çalışmaya devam edeceğim. Kimsenin bundan şüphesi olmasın diye konuştu.

Adana başkan karalar, selden mağdur olan vatandaşların kurtarılması operasyonlarına katıldı

Karalar, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.12.2019 12:53 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Solunum yetmezliğinden hayatını kaybeden Su bebek son yolculuğuna uğurlandı
Prof. Dr. Meriç Albay: (Kırmızı yosun) Marmara'nın su kalitesinin iyi olmadığını gösteriyor Meteoroloji uyardı! Bu geceden itibaren birçok ilde kar yağışı etkili olacak İnternetten saat ile gözlük siparişi verdi, ambalaj içinden kum ve patates çıktı

Son Dakika Haberleri
19:15 TİKA Afganistan Dışişleri Bakanlığı mutfağını yeniledi - Son Dakika
19:15 Bakan Pakdemirli Trabzon'da örtü yangını çıkan bölgelerde incelemelerde bulundu - Son Dakika
19:15 Maltepe'de sokağa terk edilmiş bebek bulundu - Son Dakika
19:14 Karabük'ten kısa kısa - Son Dakika
19:12 Karadeniz'de 3 ilde 15 noktada yangınlar sürüyor (8) - Son Dakika
18:10 İnternetten saat ile gözlük siparişi verdi, ambalaj içinden kum ve patates çıktı - Son Dakika
17:45 Son dakika: Şule Çet davasında mahkeme gerekçeli kararını tamamladı - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.12.2019 19:21:41. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Adana başkan karalar, selden mağdur olan vatandaşların kurtarılması operasyonlarına katıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]