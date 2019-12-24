Adana başkan kocaispir: kriz masası kurduk, tam kadro sahadayız - Son Dakika
Son Dakika Güncel Adana başkan kocaispir: kriz masası kurduk, tam kadro sahadayız - Son Dakika

Adana başkan kocaispir: kriz masası kurduk, tam kadro sahadayız

6 saat önce

Başkan Kocaispir: Kriz masası kurduk, tam kadro sahadayızADANA'da kent genelini etkisi altına alan şiddetli yağışlar nedeni ile kriz masası kuran Yüreğir Belediyesi acil müdahale ekipleriyle Büyükşehir Belediyesi ve ASKİ ekiplerine yardımcı olmak için tam kadro sahaya indi.

Başkan Kocaispir: Kriz masası kurduk, tam kadro sahadayız

ADANA'da kent genelini etkisi altına alan şiddetli yağışlar nedeni ile kriz masası kuran Yüreğir Belediyesi acil müdahale ekipleriyle Büyükşehir Belediyesi ve ASKİ ekiplerine yardımcı olmak için tam kadro sahaya indi.

Ekiplerce tıkanan yağmur suyu giderleri açıldı, su basan evlerde tahliye çalışmaları yapıldı, su baskınları nedeni ile mağdur olan vatandaşlara yardım edildi. Tam kadro sahada olduklarını belirten Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir, "Aşırı yağışlar nedeni ile yaşanan olumsuzluklara ekiplerimizle anında müdahale ediyoruzö dedi.

Yüreğir Belediyesi kriz masasında tüm mahallelerdeki çalışmaların yakından takip edildiğini belirten Başkan Kocaispir, "Meteorolojiden aldığımız uyarı ile hemen bir kriz masası kurduk, ekiplerimizi oluşturduk, Büyükşehir Belediyesi ve ASKİ ekiplerine yardımcı olmak için teyakkuza geçtik. Tam kadro sahadayız. Yaşanan olumsuzluklara anında müdahale ediyoruz. Yüreğir'de bir vatandaşımızın dahi mağdur olmaması için gece gündüz çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz" dedi.

Adana başkan kocaispir: kriz masası kurduk, tam kadro sahadayız

Yüreğir, ASKİ, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.12.2019 06:25 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Adana'da eğitime sağanak engeli
İstanbul'da grip salgını! Acil servisler doldu taştı; sağlık personeli bile hasta Son dakika: Adana'da 5 ilçede okullar tatil edildi Eve dönmeyen doktorun eşi, kömürlükte korkunç manzarayla karşılaştı

Son Dakika Haberleri
00:54 Gazze'deki Hristiyanlar, Noel münasebetiyle ayin düzenledi - Son Dakika
00:50 Berberler ve kuaförler Karabük'teki festivalde hünerlerini sergiledi - Son Dakika
00:50 Gaziantep'te iş yerlerinden hırsızlık yapan zanlı tutuklandı - Son Dakika
00:48 İSTANBUL GENELİNDE ALKOL SATAN MEKANLARDA DENETİM YAPILDI - Son Dakika
00:48 Almanya Yunanistan'daki sığınmacı çocukları kabul etmeye yanaşmıyor - Son Dakika
00:04 İçişleri Bakanlığı: Karadeniz'deki yangınlarda sabotaj bulgusu yok - Son Dakika
22:52 Meteoroloji, Adana'yı uyardı! Yağışlar kuvvetli şekilde devam edecek - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.12.2019 00:57:21. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Adana başkan kocaispir: kriz masası kurduk, tam kadro sahadayız - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]