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Adana başkan kocaispir sürücülere gül dağıttı

1 saat önce

Başkan Kocaispir sürücülere gül dağıttıAdana'da Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir, yaya güvenliğine dikkat çekmek amacıyla Vehbi Necip Savaşan İlkokulu ve Yavuzlar Ortaokulu önünde sürücülere gül dağıtıp yayalara karşı daha duyarlı olunması yönünde uyarılarda bulundu.

Başkan Kocaispir sürücülere gül dağıttı

Adana'da Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir, yaya güvenliğine dikkat çekmek amacıyla Vehbi Necip Savaşan İlkokulu ve Yavuzlar Ortaokulu önünde sürücülere gül dağıtıp yayalara karşı daha duyarlı olunması yönünde uyarılarda bulundu.

İçişleri Bakanlığınca 2019 yılının 'Yayaya Öncelikli Trafik Yılı' olarak ilan edildiğini belirten Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir, tüm kamu kurum ve kuruluşları ile Yaya Güvenliğinin Nöbetçisiyiz etkinliğinde yaya geçitlerinin sürücüler tarafından fark edilmesi, yaya geçitlerinde yayaların geçiş üstünlüğünün vurgulanması, yayalarında yaya geçitlerini kullanması amacıyla vatandaşlar ve öğrenciler ile sohbet edip bu konuda duyarlı olunması gerektiğini belirterek, Trafikte olası kazaların önüne geçilmesi için trafik kurallarına hepimizin uyması gerekmektedir dedi.

Adana başkan kocaispir sürücülere gül dağıttı

Fatih Mehmet Kocaispir, Yüreğir, Adana, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 03.10.2019 03:33 Kaynak: DHA
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