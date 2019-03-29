Adana Başkan Sözlü'den, Murat Boz'a 19 Mayıs Daveti

Adana Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Bahar Konserlerinde Uğur Işılak, Ahmet Şafak ve Murat Boz'un sahne aldığı gecede on binlerce Adanalı İstasyon Meydanı'na akın etti.

Adana Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Bahar Konserlerinde Uğur Işılak, Ahmet Şafak ve Murat Boz'un sahne aldığı gecede on binlerce Adanalı İstasyon Meydanı'na akın etti.



Adana Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Bahar Konserleri'nde Türkiye'nin güçlü sesleri Uğur Işılak, Ahmet Şafak ve Murat Boz on birlerce Adanalıyı İstasyon Meydanı'nda buluşturdu. Unutulmaz konser gecesinde sanatçılara coşkuyla ev sahipliği yapan Adanalıların arasında Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü, eşi Zeynep Sözlü ve kızları ile birlikte konseri izlediler. Konserde sevilen sanatçı Murat Boz'a çiçek takdim etmek üzere sahneye çıkan Başkan Sözlü, buradaki konuşmasına 'Bende bu vekayin ilk hissi teşebbüsü bu güzel memlekette, Adana'da doğmuştur diyerek bağımsızlık mücadelesinin ilhamını Adana'dan aldığını söyleyen Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün gençleri selam olsun sizlere' Cumhuriyetin emanetçisi gençler selam olsun sizlere diyerek başladı.



Alanı dolduranların yoğun bir şekilde Adana seninle gurur duyuyor tezahüratları ile sık sık sözü kesilen Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü, 3-7 Nisan arasında 7'ncisi düzenlenecek olan Portakal Çiçeği Karnavalı'na Adanalı hemşerilerini davet ederken Murat Boz'u da 19 Mayıs'ta düzenleyecekleri gençlik konserine hemşerileri huzurunda davet etti. Sanatçı Boz da bu daveti kırmayarak 'Seve seve' karşılığını verdi.

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