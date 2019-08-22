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ADANA Başkasına ait kredi kartıyla alışveriş yaparken yakalandı

49 dakika önce

Başkasına ait kredi kartıyla alışveriş yaparken yakalandıADANA'da başkasına ait kredi kartıyla, teknoloji mağazından cep telefonu almaya çalışan Yalçın İ. (30) suç üstü yakalandı.

Başkasına ait kredi kartıyla alışveriş yaparken yakalandı

ADANA'da başkasına ait kredi kartıyla, teknoloji mağazından cep telefonu almaya çalışan Yalçın İ. (30) suç üstü yakalandı.

Olay, Yüreğir İlçesi'nde bulunan bir alışveriş merkezi içinde bulunan teknoloji mağazasında meydana geldi. İddiaya göre, Yalçın I. mağazaya gelerek 10 bin lira değerinde bir cep telefonu almak istedi. Şüpheli görevlilere Volkan Y. 'ye ait kredi kartı ve kimlik gösterdi. Durumdan şüphelenen kasa görevlisi Yalçın İ.'ye cep telefonunun mağazada olmadığını başka bir şubeden getirileceğini söyleyerek birkaç saat sonra gelmesini söyledi. Daha sonra görevliler polisi arayarak durumu anlattı. İhbar üzerine mağazaya gelen Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, şüphelinin mağazaya gelmesi bekledi. Bir süre sonra mağazaya gelen Yalçın İ. gözaltına alındı. Emniyete götürülen Yalçın İ.'nın, Ankara'da bulunan Volkan Y.'ye ait kredi kartından başka hesaplara 48 bin lira havale yaptıktan sonra 32 bin liralıkta alışveriş yaptığı öğrenildi.

Şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edildi.

Yüreğir, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.08.2019 10:46 Kaynak: DHA
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