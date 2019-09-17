Son Dakika Haberleri: Adana basketbol-çukurova basketbol: 67-101
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Adana basketbol-çukurova basketbol: 67-101

1 saat önce

SALON: Kadir HasHAKEMLER: İsmail Binbir (xx), Eyyip Ayhan (xx), Ali Baran Tecirli (xx).ADANA BASKETBOL: Melis (x), Nur Nihan (xxx) 15, Sera (xx) 13, Ivashchanka (xxx) 16, Nuran (xx) 12, Sevgi (x) 3, Prince (xx) 8, Babkina (x)ÇUKUROVA BASKETBOL: Feride Şevval (xx) 13, Melis (xx) 13,...

Adana basketbol-çukurova basketbol: 67-101, System.String[]

SALON: Kadir Has
HAKEMLER: İsmail Binbir (xx), Eyyip Ayhan (xx), Ali Baran Tecirli (xx).
ADANA BASKETBOL: Melis (x), Nur Nihan (xxx) 15, Sera (xx) 13, Ivashchanka (xxx) 16, Nuran (xx) 12, Sevgi (x) 3, Prince (xx) 8, Babkina (x)
ÇUKUROVA BASKETBOL: Feride Şevval (xx) 13, Melis (xx) 13, Ivaslonjsak(x) 4, Marginean (xx)11, Meltem (xxx) 13, Raushan (x) 4, İlayda (xxx) 14, Gülfer (xx) 7, Rodriguez (xxxx) 22.
1'İNCİ PERİYOD: 11 - 43
DEVRE: 34 - 57
3'ÜNCÜ PERİYOT: 51 - 79
13'üncü Erciyes Cup basketbol turnuvası açılış müsabakasında Adana Basketbol ile karşılaşan Çukurova Basketbol karşılaşmayı 101 - 67'lik skorla kazandı.


Ali Baran, basketbol, Çukurova, Adana, Spor

Haber Yayın Tarihi: 17.09.2019 06:33 Kaynak: DHA
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