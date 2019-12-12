Adana Basketboldan pota altına takviye - Son Dakika
Son Dakika Spor Adana Basketboldan pota altına takviye - Son Dakika Spor

Adana Basketboldan pota altına takviye

6 saat önce

Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde mücadele eden Büyükşehir Belediyesi Adana Basketbol Kulübü, Kayseri Basketbol'dan 1.96 boyunda pivot pozisyonunda görev yapan Gizem Sezer'i renklerine bağladı.

Adana Basketboldan pota altına takviye, System.String[]

Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde mücadele eden Büyükşehir Belediyesi Adana Basketbol Kulübü, Kayseri Basketbol'dan 1.96 boyunda pivot pozisyonunda görev yapan Gizem Sezer'i renklerine bağladı.


Geçtiğimiz pazartesi günü sahasında Beşiktaş'a mağlup olan Büyükşehir Belediyesi Adana Basketbol Kulübü kötü gidişi durdurmak için kadrosunu güçlendirdi. Adana ekibi kadrosuna, Kayseri Basketbol'da forma giyen 25 yaşındaki 1.96'lık Gizem Sezer'i kattı. Gizem dün yapılan antrenmana katılarak yeni takım arkadaşları ve teknik kadroyla tanıştı.


Kulüp Başkanı Mehmet Işıkay, yeni transfer Gizem Sezer'in takıma katkı koyacağına inandıklarını belirterek, "Pota altındaki sıkıntılarımızı gidermek adına böyle bir transfer gerçekleştirdik. Gizem geldiği takımda düzenli olarak forma giyen bir oyuncu. Karakteri ve oyun yapısıyla takımımıza faydalı olacaktır" dedi.


"Şanssızlığımızı kıracağız"


Antrenör Mehmet Özkan ise, "Gizem oyun yapısıyla bize çok uygun bir oyuncu. Takıma katılmasıyla cumartesi günü İstanbul deplasmanında oynayacağımız Galatasaray maçında galip gelerek şanssızlığımızı da kırmak istiyoruz" diye konuştu.


Gizem Sezer'in gelmesiyle takımın pota altı mücadelesinin daha da arttığına dikkat çeken kaptan Sera da, "Tüm şanssızlığımıza rağmen yine de takımımızda coşku hakim. Bütün oyuncular kenetlendik. Bundan sonraki iç ve dış saha maçlarımızda bizden bekleneni sahaya vereceğiz ve alacağımız galibiyetlerle fikstürde yukarılara doğru tırmanacağız" şeklinde konuştu. - ADANA

Gizem Sezer, basketbol, Adana, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.12.2019 12:23 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

15 mahkum gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı
Varis ameliyatı oldu, fil hastası çıktı: Hayatım mahvoldu İBB hizmetlerine yüzde 15 zam! 2020'de geçerli olacak PFDK'dan Sumudica'ya bir maç men cezası

Son Dakika Haberleri
18:25 Galatasaray İstanbul'a geldi - Son Dakika Spor
18:18 SON DAKİKA | TFF'den flaş harcama limiti açıklaması - Son Dakika Spor
18:16 TFF, kulüplerin harcama limitlerinin yüzde 10 arttırılması konusunda açıklama yaptı - Son Dakika Spor
18:14 Milan 2-3 Inter Maç Özeti - Son Dakika Spor
18:14 David Silva'nın En Özel Şampiyonlar Ligi Golleri - Son Dakika Spor
17:59 PFDK'dan Sumudica'ya bir maç men cezası - Son Dakika Spor
17:51 Kulüpler Birliği istedi, TFF yüzde 30'dan yüzde 40'a yükseltti! - Son Dakika Spor

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.12.2019 18:29:22. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Adana Basketboldan pota altına takviye - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]