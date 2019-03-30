Son Dakika Haberleri: Adana Başörtülü Genç Kızlara Hakaret Ettiği İddiasıyla Gözaltına Alınan Kadın Adliyeye Sevk Edildi

Adana Başörtülü Genç Kızlara Hakaret Ettiği İddiasıyla Gözaltına Alınan Kadın Adliyeye Sevk Edildi

1 saat önce

Adana Başörtülü genç kızlara hakaret ettiği iddiasıyla gözaltına alınan kadın adliyeye sevk edildi(Tür: Yurt)

Adana Başörtülü genç kızlara hakaret ettiği iddiasıyla gözaltına alınan kadın adliyeye sevk edildi

(Tür: Yurt)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.03.2019 11:16 Kaynak: DHA

Adana, Güncel
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