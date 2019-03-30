Adana Başörtülü Genç Kızlara Hakaret Ettiği İddiasıyla Gözaltına Alınan Kadın Adliyeye Sevk Edildi
1 saat önce
Adana Başörtülü genç kızlara hakaret ettiği iddiasıyla gözaltına alınan kadın adliyeye sevk edildi(Tür: Yurt)
Adana
Başörtülü genç kızlara hakaret ettiği iddiasıyla gözaltına alınan kadın adliyeye sevk edildi
(Tür: Yurt)
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Haber Yayın Tarihi : 30.03.2019 11:16 Kaynak: DHA
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