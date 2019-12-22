Adana batı nil virüsü nedeniyle şehit olan uzman çavuş, adana'da toprağa verildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Adana batı nil virüsü nedeniyle şehit olan uzman çavuş, adana'da toprağa verildi - Son Dakika

Adana batı nil virüsü nedeniyle şehit olan uzman çavuş, adana'da toprağa verildi

6 saat önce

Batı Nil Virüsü nedeniyle şehit olan uzman çavuş, Adana'da toprağa verildiSiirt'in Eruh ilçesinde, nöbet sırasında sivrisinek ısırmasından kaynaklanan 'Batı Nil Virüsü' enfeksiyonuyla rahatsızlanıp, tedaviye alındığı hastanede 15 ay sonra şehit olan Uzman Çavuş Muharrem Karaduman (28),...

Batı Nil Virüsü nedeniyle şehit olan uzman çavuş, Adana'da toprağa verildi

Siirt'in Eruh ilçesinde, nöbet sırasında sivrisinek ısırmasından kaynaklanan 'Batı Nil Virüsü' enfeksiyonuyla rahatsızlanıp, tedaviye alındığı hastanede 15 ay sonra şehit olan Uzman Çavuş Muharrem Karaduman (28), memleketi Adana'nın Kozan ilçesinde toprağa verildi.

Siirt Eruh'ta görev yapan Uzman Çavuş Muharrem Karaduman, 12 Eylül 2018'de, Başika Üs Bölgesi'nde nöbet tuttuğu sırada sivrisinek ısırması sonucu fenalaştı. Karaduman, askeri helikopterle Ankara Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Burada 15 aydır tedavi gören Karaduman, dün doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak, şehit oldu.

Şehit Muharrem Karaduman için Kozan ilçesine bağlı Turgutlu Mahallesi'ndeki babaevinde helallik alındı ardından cenaze töreni düzenlendi. Törene Adalet Bakanı Yardımcısı Zekeriya Birkan, Adana Valisi Mahmut Demirtaş, milletvekilleri, askeri erkan ile çok sayıda kişi katıldı. Törende acılı baba Yaşar ile anne Sultan Karaduman, güçlükle ayakta durabildi. Şehit Muharrem Karaduman, öğle vakti kılınan namazın ardından Kozan Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Adana batı nil virüsü nedeniyle şehit olan uzman çavuş, adana'da toprağa verildi

Adana, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.12.2019 02:02 Kaynak: DHA
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