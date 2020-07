ADANA Bayram alışverişinde koronavirüse davet - Son Dakika

Bayram alışverişinde koronavirüse davet

ADANA'da bayram arifesinde ucuz bayramlık almak isteyenler koronavirüs salgınına rağmen sosyal mesafe kuralını unutarak, çarşıda caddelere kurulan tezgahlara ve bit pazarına akın etti.

Kurban Bayramı arifesinde vatandaşların ucuz alışveriş yapmak için adresi yine bit pazarı oldu. Merkez Seyhan ilçesine bağlı Kocavezir Mahallesi Güney Kuşak Bulvarı'nda kurulan bit pazarında yer kapmak için geceden gelen satıcılar, sabaha kadar tezgah ve sergilerini kurdu. Tezgahlarda ikinci el ürünlerin yer aldığı bit pazarı, özellikle maddi durumu iyi olmayanların akınına uğrarken, pazar esnafı da müşteri kapabilmek için kıyasıya yarıştı. Aynı görüntüler merkez Seyhan ilçesindeki Melek Girmez Çarşısı'nda da yaşandı. Her iki bölgede de vatandaşlar sosyal mesafeye uymayarak, 'iğne atsan yere düşmez' tabirini neredeyse gerçek hale getirdi. Pek çok vatandaşın da maske takmadığı görüldü. Çocuklarına alışveriş yapmak için pazara gelen İsmail Varlık, 'Daha uygun olduğu için hemen hemen her bayramda buraya geliyoruz. Çocuklara bayramlık ve şeker aldım' diye konuştu. Kendisine alışveriş yapan Sibel Güngördü ise bütçesine uygun eşyaları ve kıyafetleri bulabildiği için her bayramda bit pazarına geldiklerini söyledi.

Pazarda tezgahtar Mevlüt Koyunlu ise, 'Burası ucuz halk pazarı. Vatandaşlarımızın çarşıya inmesini bekliyoruz. Bugün bayramımızı şerefle kutlayacağız. İşlerimiz güzel, bundan fazlası can sağlığı' dedi.

Sosyal mesafe ve diğer önlemler hatırlatılan vatandaşlar, cevap vermekten kaçındı.