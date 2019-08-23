ADANA Bedava dondurmaya yoğun ilgi

Bedava dondurmaya yoğun ilgi

Adana'da yeni açılan bir dondurmacının açılışta dağıttığı bedava dondurmaya çevredeki vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Merkez Çukurova ilçesi Toros Mahallesi'nde açılan dondurmacının açılışında yaklaşık 200 kilogram dondurma bedava dağıtıldı. Mahalleli bedava dondurmaya yoğun ilgi gösterdi. İş yeri sahibi Ali Acembekiroğlu (67), 10 yıldır hayvancılık sektörünün içinde olduklarını ve şimdi de dondurma işine girmeye karar verdiklerini söyledi. Adana'da hakiki dondurma satacaklarının altını çizen acembekiroğlu, "Yaz aylarında bu kent aşırı sıcaklarla boğuşuyor. Biz de gerçek ve ucuz dondurmayı burada satmak istedik. Kahramanmaraş'ta kilogramı 60 TL olan dondurma, biz de 30 TL'den satılacak. Açılışımızda 200 kilogram dondurma dağıttık ve halkımız yoğun ilgi gösterdiö dedi. Açılıştan dağıtılan 200 kilogram dondurma ise 1 saatte tükendi.