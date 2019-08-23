Son Dakika Haberleri: ADANA Bedava dondurmaya yoğun ilgi
Son Dakika Güncel Haber

ADANA Bedava dondurmaya yoğun ilgi

23 dakika önce

Bedava dondurmaya yoğun ilgiAdana'da yeni açılan bir dondurmacının açılışta dağıttığı bedava dondurmaya çevredeki vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Bedava dondurmaya yoğun ilgi

Adana'da yeni açılan bir dondurmacının açılışta dağıttığı bedava dondurmaya çevredeki vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Merkez Çukurova ilçesi Toros Mahallesi'nde açılan dondurmacının açılışında yaklaşık 200 kilogram dondurma bedava dağıtıldı. Mahalleli bedava dondurmaya yoğun ilgi gösterdi. İş yeri sahibi Ali Acembekiroğlu (67), 10 yıldır hayvancılık sektörünün içinde olduklarını ve şimdi de dondurma işine girmeye karar verdiklerini söyledi. Adana'da hakiki dondurma satacaklarının altını çizen acembekiroğlu, "Yaz aylarında bu kent aşırı sıcaklarla boğuşuyor. Biz de gerçek ve ucuz dondurmayı burada satmak istedik. Kahramanmaraş'ta kilogramı 60 TL olan dondurma, biz de 30 TL'den satılacak. Açılışımızda 200 kilogram dondurma dağıttık ve halkımız yoğun ilgi gösterdiö dedi. Açılıştan dağıtılan 200 kilogram dondurma ise 1 saatte tükendi.

Çukurova, Adana, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.08.2019 11:30 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Eşine o sözü söyleyen yandı...
Beşiktaş'a gelmek için 2,2 milyon TL'den vazgeçti Fuhuş yalanıyla, 40 ilde 104 erkeği 40 bin lira dolandırdılar Flaş! Etkisiz hale getirilen 5 teröristten birinin, 300 bin TL ödülle Gri Liste'de yer alan Hebat kod adlı...

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.8.2019 11:53:34. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: ADANA Bedava dondurmaya yoğun ilgi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]