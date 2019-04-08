Adana Bedelli Askerlik Yolundaki Kazada Ölen İbrahim ile Orhun Yan Yana Defnedildi

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde, bedelli askerlik için birliklerine teslim olmaya giderken geçirdikleri kazada Orhun Furkan Baykan (31) ile birlikte hayatını kaybeden İbrahim Tüfekli (27), memleketi Adana'nın Kozan ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde, bedelli askerlik için birliklerine teslim olmaya giderken geçirdikleri kazada Orhun Furkan Baykan (31) ile birlikte hayatını kaybeden İbrahim Tüfekli (27), memleketi Adana'nın Kozan ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı. Kaza kurbanı iki gencin, cenazesi yan yana defnedildi. Geçtiğimiz cumartesi günü saat 06.00 sıralarında, Manisa'nın Şehzadeler ilçesi Yeniköy Mahallesi'nde Akhisar'dan İzmir yönüne giden Enis Karadağ (29) yönetimindeki 34 HL 4829 plakalı otomobil, yolun sağ tarafında park halinde bulunan 45 KA 799 plakalı kamyona arkadan çarptı. Otomobilin hurdaya döndüğü kazada, bedelli askerlik için birliklerine teslim olmaya giden İbrahim Tüfekli ve Orhun Furkan Baykan yaşamını yitirirken, aynı araçtaki yakınları sürücü Enis Karadağ (29) ile Gamze Tercan (31) ağır yaralandı. Kazada yaralananlar Manisa Şehir Hastanesi'ne kaldırılırken, yaşamını yitirenlerin cenazeleri Adana'nın Kozan ilçesine getirildi. Orhun Furkan Baykan'ın cenazesi dün, gözyaşları arasında Kozan Asri Mezarlığı'na defnedildi.



YAN YANA DEFNEDİLDİLER



Otopsisi tamamlanan ve bugün sabah saatlerinde yakınları tarafından cenazesi teslim alınan İbrahim Tüfekli de helallik alınması için Tufanpaşa Mahallesi Fehmi Özal Türkay Caddesi üzerindeki baba evi önüne etirildi. Burada babası Ali Tüfekli ile anne Fatma Tüfekli gözyaşlarına boğuldu. 3 kardeşten biri olan İbrahim Tüfekli, daha sonra götürüldüğü Kozan Asri Mezarlığı'nda aynı kazada hayatını kaybeden Orhun Furkan Baykan'ın mezarının yanına toprağa verildi.

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