Adana Belediye Başkanı Kapıları Söktü
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Adana'nın Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar, mazbatasını aldıktan sonra ilk icraatını gerçekleştirdi.
Adana
Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 09:36 Kaynak: DHA
'nın Ceyhan
Belediye Başkanı Kadir Aydar
, mazbatasını aldıktan sonra ilk icraatını gerçekleştirdi. Başkan Aydar, randevu sisteminin bittiğini söyleyerek, makam odasına kadar olan tüm kapıları söktürdü.
'Vatandaşla aramıza hiçbir kişi ya da engel giremez' sloganıyla görevine başlayan Başkan Aydar, kapı sökme çalışmalarına bizzat katılarak, Bundan sonra belediyemizde randevu sistemi bitmiştir. Sorunu olan belediyeye gelir ve anlatır, anında çözüm üretmeye çalışırız. Kimseden gizli saklı iş yapmayacağız, şeffaf olacağız. İlçenin her mahallesi, her sokağı hizmetten eşit faydalanacaktır. Biz ilk günden beri bunu söylemiştik vatandaşımız bize randevu almadan ulaşabilecek. Hiçbir kapımız vatandaşımızın yüzüne kapanmayacaktır, hemşehrilerime kapılarımız sonuna kadar açıktır dedi.
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