Son Dakika Haberleri: Adana Belediye Başkanı Kapıları Söktü

Adana Belediye Başkanı Kapıları Söktü

1 saat önce

Adana'nın Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar, mazbatasını aldıktan sonra ilk icraatını gerçekleştirdi.

Adana'nın Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar, mazbatasını aldıktan sonra ilk icraatını gerçekleştirdi. Başkan Aydar, randevu sisteminin bittiğini söyleyerek, makam odasına kadar olan tüm kapıları söktürdü.

'Vatandaşla aramıza hiçbir kişi ya da engel giremez' sloganıyla görevine başlayan Başkan Aydar, kapı sökme çalışmalarına bizzat katılarak, Bundan sonra belediyemizde randevu sistemi bitmiştir. Sorunu olan belediyeye gelir ve anlatır, anında çözüm üretmeye çalışırız. Kimseden gizli saklı iş yapmayacağız, şeffaf olacağız. İlçenin her mahallesi, her sokağı hizmetten eşit faydalanacaktır. Biz ilk günden beri bunu söylemiştik vatandaşımız bize randevu almadan ulaşabilecek. Hiçbir kapımız vatandaşımızın yüzüne kapanmayacaktır, hemşehrilerime kapılarımız sonuna kadar açıktır dedi.
Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 09:36 Kaynak: DHA
Kadir Aydar, Ceyhan, Adana, Güncel
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