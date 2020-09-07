ADANA Belediye personelini rehin alan muhtar, adli kontrolle serbest-ARŞİV - Son Dakika

Belediye personelini rehin alan muhtar, adli kontrolle serbest

ADANA'nın Karataş ilçesinde, mahallede yol yapılmadığı gerekçesiyle Büyükşehir Belediyesi'nde görevli greyder operatörünü tabancayla rehin alarak, hizmet istediğini söyleyen, görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine gözaltına alınan Küçük Karataş Muhtarı Mehmet Akif Işık, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Işık'ın, ifadesinde, Videoyu ilgi çekmek için şaka amaçlı çekmiştik. Olayın bu noktalara geleceğini tahmin edemedim dediği öğrenildi.

Karataş ilçesinde Küçük Karataş Muhtarı Mehmet Akif Işık, mahallede yol yapılmadığı gerekçesiyle Büyükşehir Belediyesi'nde görevli greyder operatörünü tabancayla rehin alıp, hizmet istedi. Görüntüler, dün sosyal medyada paylaşılınca kullanıcıların tepkisini çekti. Görüntülerde, Muhtar Işık'ın, greyder operatörü olduğu iddia edilen kişiye tabanca dayadığı görüldü.

'ŞAKA AMAÇLI ÇEKTİK'

Gülüşmelerin de yer aldığı görüntülerde Muhtar Mehmet Akif Işık, Zeydan Başkan göreve geldiğinde, 25 yıllık yolumuzu yapacak, diye sevinmiştik. Şimdi yapmıyor. Milletin hakkını veriyor, diye sevinmiştik. 5 eve yol gidiyor. Başkanımı, Zeydan babayı istiyorum dedi.

Çok sayıda sosyal medya kullanıcısı tarafından paylaşılan görüntüler, tepkilere neden oldu. DHA muhabirinin ulaştığı Muhtar Işık, videoyu şaka amaçlı çektiklerini, tabancanın ise kurusıkı olduğunu savundu.

Muhtar Mehmet Akif Işık, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Bugün sevk edildiği adliyede mahkemeye çıkarılan Işık, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Işık'ın, ifadesinde, Videoyu ilgi çekmek için şaka amaçlı çekmiştik. Olayın bu noktalara geleceğini tahmin edemedim dediği öğrenildi.

(GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR)

HABER Malik Sefa ÜNALKARATAŞ (Adana), (DHA)

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