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Adana bıçaklı kavga: 1 ölü

38 dakika önce

Adana bıçaklı kavga: 1 ölüADANA - Adana'da 36 yaşındaki Serkan K. tartıştığı kişi tarafından bıçaklanarak öldürüldü.

Serkan, kavga, Adana, 3. Sayfa
Adana bıçaklı kavga: 1 ölü
ADANA - Adana'da 36 yaşındaki Serkan K. tartıştığı kişi tarafından bıçaklanarak öldürüldü.
Olay, saat 01.00 sularında Seyhan İlçesine bağlı Fatih Mahallesi 73051 sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Serkan K. yolda yürüdüğü sırada kimliği belirlenemeyen bir kişiyle tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşürken kimliği belirlenemeyen kişi Serkan K.'yı göğüsünden bıçakladı. Serkan K. kanlar içerisinde yere yığılırken olayı gerçekleştiren şahıs hızla kaçtı.
Durumu fark eden vatandaşlar olayı sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Serkan K.'yı Yüreğir Devlet Hastanesine kaldırdı. Serkan K. hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Serkan K.'ın cesedi otopsisi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Polis, olayı gerçekleştiren kişinin kimlik tespit çalışmasını yapmaya devam ediyor.
Adana bıçaklı kavga: 1 ölü
Haber Yayın Tarihi : 10.07.2019 02:56 Kaynak: İHA
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