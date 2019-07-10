Adana bıçaklı kavga: 1 ölü
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Adana bıçaklı kavga: 1 ölüADANA - Adana'da 36 yaşındaki Serkan K. tartıştığı kişi tarafından bıçaklanarak öldürüldü.
Adana Haber Yayın Tarihi : 10.07.2019 02:56 Kaynak: İHA
bıçaklı kavga
: 1 ölü
ADANA - Adana'da 36 yaşındaki Serkan
K. tartıştığı kişi tarafından bıçaklanarak öldürüldü.
Olay, saat 01.00 sularında Seyhan
İlçesine bağlı Fatih Mahallesi
73051 sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Serkan K. yolda yürüdüğü sırada kimliği belirlenemeyen bir kişiyle tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşürken kimliği belirlenemeyen kişi Serkan K.'yı göğüsünden bıçakladı. Serkan K. kanlar içerisinde yere yığılırken olayı gerçekleştiren şahıs hızla kaçtı.
Durumu fark eden vatandaşlar olayı sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Serkan K.'yı Yüreğir
Devlet Hastanesine kaldırdı. Serkan K. hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Serkan K.'ın cesedi otopsisi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu
morguna kaldırıldı. Polis
, olayı gerçekleştiren kişinin kimlik tespit çalışmasını yapmaya devam ediyor.
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